В НБУ оценили прямой ущерб инфраструктуре Украины от войны

"Это примерно 2/3 нашего довоенного ВВП, так что это огромная сумма", - сказал он.

Николайчук также напомнил о 8 миллионах человек, покинувших страну с начала войны, что составляет более 20% населения до полномасштабной войны.

"Это драматические цифры, но экономика все еще жива. Мы видим некоторую адаптацию экономики к новым условиям и фактически в этом году ожидаем, что у нас будет хоть какой-то небольшой, но медленный рост в 0,3% ВВП", - заявил Николайчук.

По его словам, НБУ оценивает падение ВВП Украины за 2022 год на уровне на 30%, и такой результат является результатом высокой приспособляемости украинского бизнеса, украинской власти и украинского народа к новым условиям.

"Но, конечно, результаты были бы еще лучше, но, к сожалению, в четвертом квартале Украина столкнулась с непрерывными террористическими атаками со стороны России на нашу энергетическую инфраструктуру, что также стало дополнительным бременем для нашей экономики", - добавил он.