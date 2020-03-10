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НБУ оцінив вплив коронавірусу на українську економіку

Новини » Економіка     10.03.2020 - 16:48
НБУ оцінив вплив коронавірусу на українську економіку
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Негативні впливи компенсуються за рахунок позитивних

Поширення світом коронавірусу має обмежений і нейтральний вплив на економіку України в лютому і на початку березня 2020 року. Про це йдеться коментарі Національного банку щодо ситуації на валютному та грошово-кредитному ринках.

Як зазначається в повідомленні, український експорт продовжує зростати.

"Певне зниження цін на окремі товари українського експорту більш ніж компенсоване подальшим нарощуванням фізичних обсягів поставок за кордон. Ціни на імпорт знижуються навіть швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії, що зумовлює скорочення вартісних обсягів імпорту", - йдеться в коментарі.

Водночас зменшення обсягу вкладень іноземних інвесторів в гривневі облігації уряду упродовж останніх тижнів не є значним, додали в НБУ.

За даними НБУ, ситуація на грошово-кредитному ринку України залишається стабільною, і банківська система має достатньо високий рівень ліквідності. Гривнева ліквідність наразі становить близько 230 млрд грн, валютна ліквідність - понад 8 млрд доларів.

"Таким чином, банки мають достатньо ресурсів для безперебійної діяльності навіть в умовах погіршення настроїв населення та бізнесу під впливом негативних новин зі світових ринків. Водночас Національний банк готовий підтримати банківський ринок ліквідністю за потреби", - зазначили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, в обмінних пунктах України сьогодні, 10 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 80 копійок до 25,86 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 10 копійок до 29,07 гривень за євро.

Національний банк у вівторок, 10 березня, вийшов з інтервенцією з продажу валюти і станом на 13:00 продав 250 млн доларів.

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