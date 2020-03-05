ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ оцінив вплив коронавірусу на валютний ринок

Новини » Економіка     05.03.2020 - 17:54
НБУ оцінив вплив коронавірусу на валютний ринок
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Коронавірус стримує туристів та купівлю імпортних товарів

У лютому 2020 року на валютному ринку України зберігалася сприятлива ситуація, а чиста пропозиція валюти збільшилася. Про це йдеться в коментарі прес-служби Національного банку України.

Як зазначили в прес-службі, цьому сприяло збереження на достатньому рівні надходжень від експорту та одночасне зменшення попиту на валюту з боку імпортерів через нижчі ціни та потребу в енергоносіях на тлі теплої зими.

За даними НБУ, надлишок валюти утворився через поширення світом коронавірусу, яке ускладнило світову торгівлю і стримувало міжнародний туризм.

"Як результат, обсяги купівлі валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищили обсяги продажу на 689,0 млн доларів. Національний банк поповнював міжнародні резерви в окремі дні, коли пропозиція валюти була більшою за попит, і загалом купив 734,0 млн доларів. Водночас для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк також провів валютну інтервенцію з продажу валюти на 45,0 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом лютого 2020 року зріс на 1,3% (на 329,75 млн доларів) на 1 березня склав 26 622,82 млн доларів.

Зазначимо, протягом лютого НБУ купив на міжбанку валюти на 734,00 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів, чиста купівля - 689,00 млн доларів.

Заборона масових заходів і карантин у школах: як Україна буде боротися з коронавірусом Apple попередила магазини про дефіцит смартфонів через коронавірус
Новини України КоронавірусНаціональний банк Українивалюта
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся