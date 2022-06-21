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НБУ оцінив втрати фінансової системи України внаслідок війни

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Україна, Вівторок 21 червня 2022 13:28
НБУ оцінив втрати фінансової системи України внаслідок війни Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фінансовий сектор України зазнав значних втрат через повномасштабне вторгнення Росії. Банки втратять 20% кредитного портфеля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", яка транслювалася на Youtube.

"На жаль, ризик повномасштабної війни реалізувався. Це призвело до глибокої кризи. яка матиме далекосяжні для фінансового сектору. Внаслідок війни ми очікуємо, що в цьому році ВВП скоротиться не менше, як на третину. Ми очікуємо прискорення інфляції і перевищення рівня більше 20%", - сказав він.

За його словами, вперше за п’ять років сектор став збитковим через різке зростання відрахувань до резервів.

Надалі збитки банків від кредитного ризику зростатимуть: за очікуваннями НБУ, банки унаслідок кризи втратять щонайменше 20% кредитного портфеля, повідомив Ніколайчук.

Водночас НБУ очікує, що за підсумками року половина з топ-20 банків залишаться операційно прибутковими.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ реальний ВВП України може скоротитися не менш ніж на третину у 2022 році.

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