НБУ оцінив втрати фінансової системи України внаслідок війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", яка транслювалася на Youtube .

"На жаль, ризик повномасштабної війни реалізувався. Це призвело до глибокої кризи. яка матиме далекосяжні для фінансового сектору. Внаслідок війни ми очікуємо, що в цьому році ВВП скоротиться не менше, як на третину. Ми очікуємо прискорення інфляції і перевищення рівня більше 20%", - сказав він.

За його словами, вперше за п’ять років сектор став збитковим через різке зростання відрахувань до резервів.

Надалі збитки банків від кредитного ризику зростатимуть: за очікуваннями НБУ, банки унаслідок кризи втратять щонайменше 20% кредитного портфеля, повідомив Ніколайчук.

Водночас НБУ очікує, що за підсумками року половина з топ-20 банків залишаться операційно прибутковими.