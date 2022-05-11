НБУ оцінив матеріальні втрати України внаслідок вторгнення Росії

Як зазначив Лепушинський, загалом за розрахунками різних економістів втрати економіки стартують від 90 млрд доларів це майже половина минулорічного ВВП. Розбіжності в оцінках пояснюються різним розумінням суті економічних втрат та методиками оцінювання.

"Про фінальні цифри можна буде говорити після війни, коли буде можливість повноцінно проаналізувати втрати в кожному із сегментів економіки", - зазначив Лепушинський.

За оцінкою НБУ найбільшої шкоди завдано:

нерухомість - 32,6 млрд доларів,

інфраструктура - 32,6 млрд доларів,

об'єкти добувної та переробної промисловості - 11,9 млрд доларів,

соціальні об'єкти - 8,5 млрд доларів,

об'єкти енергетики - 3,7 млрд доларів,

цінне рухоме майно - 2,8 млрд доларів,

сільськогосподарські об'єкти та лісове господарство - 1,1 млрд доларів.

Наприкінці квітня 2022 року президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що фізичний збиток будівлям та інфраструктурі України в результаті вторгнення РФ і війни вже досяг 60 мільярдів доларів. Сума буде рости в міру продовження бойових дій.