НБУ оцінив матеріальні втрати України внаслідок вторгнення Росії

За оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують 92 млрд доларів. Така оцінка є близькою до розрахунків Київської школи економіки та Міністерства економіки України, але структура завданої шкоди відрізняється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимира Лепушинського.
Як зазначив Лепушинський, загалом за розрахунками різних економістів втрати економіки стартують від 90 млрд доларів це майже половина минулорічного ВВП. Розбіжності в оцінках пояснюються різним розумінням суті економічних втрат та методиками оцінювання.
"Про фінальні цифри можна буде говорити після війни, коли буде можливість повноцінно проаналізувати втрати в кожному із сегментів економіки", - зазначив Лепушинський.
За оцінкою НБУ найбільшої шкоди завдано:
Наприкінці квітня 2022 року президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що фізичний збиток будівлям та інфраструктурі України в результаті вторгнення РФ і війни вже досяг 60 мільярдів доларів. Сума буде рости в міру продовження бойових дій.
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