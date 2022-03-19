НБУ оцінив економічні втрати України від війни

"Ділова активність у країні дійсно сильно знизилася. Зрозуміло, що в першу чергу в областях, де тривають бойові дії. Інші території страждають від розриву ланцюгів поставок та втрати робочої сили через участь у обороні країни та вимушену міграцію", - сказав він.

Однак, за його словами, після шоку перших днів війни економіка почала пристосовуватися до умов воєнного часу. "Дуже важливо, що продовжує нормально працювати фінансовий сектор: банки забезпечують платежі, немає проблем із готівковою гривнею, нам у цілому вдалося зберегти фінансову стабільність. Так, ціною досить жорстких обмежень, але я вважаю, що нам вдалося знайти баланс між стабілізуючим ефектом та тим, що система продовжує виконувати свої функції", - сказав Ніколайчук.

За його словами, дуже важко оцінити зараз ВВП, ще важче - зробити оцінку динаміки в другому кварталі, тому що це залежить від тривалості бойових дій. "Те, що ми бачимо за високочастотними індикаторами, - економіка просіла дещо менше, ніж на 50%. Наприклад, споживання електроенергії протягом останніх двох тижнів складає близько 60% від нормального довоєнного рівня. Завантаженість підприємств ГМК становить 50% - в основному вони працюють на задоволення внутрішнього попиту, у тому числі повʼязаного з військовими потребами", - додав він.

Відповідаючи на питання щодо прогнозу МВФ, який очікує падіння ВВП у 2022 році на 10% за умови, якщо бойові дії завершаться найближчим часом, та 25-35% у разі більш тривалої війни, Ніколайчук сказав, що оцінка базується на розрахунках виходячи з ситуації першого тижня війни. "Думаю, плюс-мінус це відповідає реальному стану речей. До того ж навряд чи зараз реально дати більш точну оцінку", - додав він.