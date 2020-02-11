НБУ відібрав банки для стрес-тестування

Центробанк з'ясує, які банки не зможуть пережити кризу
Національний банк України (НБУ) визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування у 2020 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За даними прес-служби, оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2020 року. Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR) для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку великих банків.
Оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 74 із 75 установ, які мають банківські ліцензії (банк "Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходитиме оцінку стійкості).
Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, у 2020 році проходитимуть 16 банків, на які припадає 44% активів банківської системи.
Таким чином, у 2020 році стрес-тестування проходитимуть такі банки:
За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3).
Нагадаємо, з 2018 року Національний банк розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, в тому числі, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків. В процесі стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки і збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.
Як повідомляло РБК-Україна, з 29 банків, які брали участь в оцінці якості активів і стрес-тестуванні Національного банку України у 2019 році, 11 потребують докапіталізації на загальну суму 35,2 млрд грн.
Нагадаємо, за станом на 1 січня 2020 року в Україні налічувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року. Кількість діючих структурних підрозділів за 2019 рік скоротилося на 507 - з 8509 до 8002 відділень. Найбільше відділень і раніше в державних "Ощадбанку" (2327) і "Приватбанку" (1928). Далі з великим відривом йдуть приватні з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) і "УкрСиббанк" (284) і "Альфа-банк" (257).