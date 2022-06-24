НБУ скасує деякі валютні обмеження після відновлення податків на імпорт товарів

"Набрання чинності законом створює передумови для скасування обмежень на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту товарів із боку НБУ. Водночас в умовах воєнного стану ми вважаємо за доцільне зберегти обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг", - сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Як зазначили в прес-службі, з початком війни Росії проти України НБУ ухвалив рішення про обмеження валютних платежів за кордон та дозволив оплати лише за переліком критичного імпорту. Перелік був затверджений постановою Кабміну.

Список товарів критичного імпорту переглядався в бік збільшення 18 разів. Сьогодні список товарів критичного імпорту містить близько 90% від усіх товарних категорій.

У НБУ вважають, що відновлення мит та податків на імпорт товарів та послуг є важливим кроком на шляху до повернення здатності валютного ринку до самобалансування. Зокрема, це підтримає подальше відновлення виробництва в Україні та дасть змогу обмежити темпи зростання імпорту, що тисне на валютний ринок і на міжнародні резерви України.

Крім того, зростуть щомісячні надходження до дохідної частини державного бюджету. За оцінками Міністерства економіки, вони збільшаться на 3,5 млрд грн. Це сприятиме зменшенню обсягів фінансування дефіциту бюджету з боку Національного банку а, відповідно - зниженню девальваційного тиску, зазначили в прес-службі.