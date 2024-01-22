НБУ опустил официальный курс доллара до минимума за месяц

Официальный курс на 23 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,4521 гривен за 1 доллар (-0,0747 грн). Ниже курс был 27 декабря 2023 года - 37,3684 гривен.

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,7928 гривен за 1 евро (-0,0476 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 37,42-37,46 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 38,30 грн/доллар.

Прогноз курса

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на текущей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли коренным образом изменится: с начала действия режима "управляемой гибкости" именно межбанк задает тон для наличного рынка. Следовательно, курсовые показатели на наличном рынке будут формироваться именно с учетом безналичных курсов.

"Валютному рынку вряд ли будут угрожать какие-то стремительные курсовые изменения: будет действовать режим частых, но разнонаправленных изменений без неожиданных падений или наоборот - безумных взлетов", - уверен эксперт.