НБУ опустил курс доллара ниже 42 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 2 января 2024 года установлен на таком уровне: 41,9725 гривен за 1 доллар (-0,0570 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 43,6052 гривен за 1 евро (-0,0803 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,91-42,97 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара не изменился - 42,50 гривен.
Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, Национальный банк Украины в 2025 году обеспечит "устойчивость" валютного рынка.
"Устойчивость валютного рынка - вот это наша цель", - сказал он.
Пышный напомнил, что НБУ никогда не дает прогнозов относительно валютного курса, и в очередной раз отметил, что курс, "определенный государственным бюджетом, не является для Национального банка целью и никогда не был".
"Не ждите от нас, что гривна полетит в космос", - сказал глава НБУ.