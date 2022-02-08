ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 гривень

Новость на русском →
Україна, Вівторок 08 лютого 2022 06:15
НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 гривень Фото: курс долара знизився на 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого 2022 року встановлений на рівні 27,99 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,9998 гривень за 1 долар (-0,1470 грн). При цьому курс долара на 7 лютого становить: 28,1468 гривень за 1 долар.

НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс знизився на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 7 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 3 копійки до 28,10 гривень за долар, курс в покупці до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,12 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
Запобігти нападу на Україну. Макрон зустрівся з Путіним: перші подробиці
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка