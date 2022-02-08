НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 7 лютого 2022 року встановлений на рівні 27,99 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 27,9998 гривень за 1 долар (-0,1470 грн). При цьому курс долара на 7 лютого становить: 28,1468 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 7 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 3 копійки до 28,10 гривень за долар, курс в покупці до 28,08 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 32,12 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.