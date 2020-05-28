НБУ опустив офіційний курс долара нижче 27 гривень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 травня встановлено на такому рівні: 26,9059 гривень за 1 долар (-0,0943 грн). При цьому курс долара на 28 травня становить 27,0002 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,97 гривень за долар, курс купівлі до 26,94 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 29,68 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 травня довідковий курс на рівні 26,91 грн/долар, знизивши його порівняно з 27 травня (27,00 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 травня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,08 гривень за долар. Курс євро виріс на 7 копійок до 29,72 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,84 (26,84 - 27 травня), продажу - 27,08 (27,12 - 27 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,18 - 27 травня), продажу - 29,72 (29,65 - 27 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,35 (3,34 - 27 травня), продажу 3,82 (3,83 - 27 травня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус