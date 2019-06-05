НБУ опустив офіційний курс долара нижче 27 грн

Національний банк України (НБУ) на 6 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 грн/долар, що на 27 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 червня встановлено на такому рівні: 2693,0098 гривень за 100 доларів (+25,21 гривень).

При цьому курс долара на 5 червня становить 2720,6934 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 27,06 грн/долар, курс купівлі до 27,03 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,47 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 27,08 гривень за долар, купівлі зріс на 9 копійок до 26,78 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,56 гривень за євро.