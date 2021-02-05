ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку року

Київ, П'ятниця 05 лютого 2021 07:45
НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку року
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара знизився на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,88 гривень за долар. Курс знизився на 11 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 лютого встановлено на такому рівні: 27,8885 гривень за 1 долар (-0,1065 грн). При цьому курс долара на 4 лютого становить: 27,995 гривень за 1 долар.

НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль і опустився до мінімуму з початку року. Нижче курс був тільки 21 грудня 2020 року - 27,82 гривень.

НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 11:00 4 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,92 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 33,46 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом групи ICU, до кінця лютого курс гривні може зміцнитися досить відчутно, досягнувши 27,5 гривень/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка курс НБУКурс гривніКурс долара

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся