НБУ підняв курс долара на 27 вересня
Офіційний курс гривні до долара на 27 вересня встановлений на рівні 26,64 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як він впав до мінімуму з травня минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 27 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6422 гривень за 1 долар (+0,115 грн). При цьому курс долара на 24 вересня становить 26,5272 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10:47 24 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 26,59 гривень за долар, курс в покупці до 26,57 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 31,15 гривень за євро.
Прогноз
У вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів. За прогнозом аналітиків, до кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,6-27,1 грн.