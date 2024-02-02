НБУ обнародовал сценарий быстрого роста экономики Украины в процессе вступления в ЕС

Устойчивый экономический рост высокими темпами возможен только благодаря постоянному повышению уровня производительности. Движущей силой может стать европейская интеграция, даже до официального вступления в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (январь 2024 года).

"При условии медленного проведения реформ в рамках евроинтеграции экономика Украины может расти примерно на 4% в течение десятилетия, в то же время быстрая трансформация обеспечит экономический рост на уровне около 7%", - говорится в обзоре.

Два сценария

С помощью модельных симуляций НБУ рассмотрел два сценария развития Украины - умеренный и благоприятный, прежде всего отличающийся полнотой реформ и скоростью евроинтеграции.

Ожидается, что темпы экономического роста существенно отличаются в зависимости от сценария: более высокие темпы и быстрое сокращение разрыва в доходах с экономиками ЕС требует долгосрочной политической решимости в имплементации реформ.

При умеренном сценарии с частичными реформами ВВП Украины на одного человека в 2033 году превысит 10 тыс. долларов. Это составляет менее 70% уровня Румынии в 2021 году. При благоприятном сценарии эти показатели возрастут до почти 15,5 тыс. долларов и более 100% соответственно.

Как отметили в НБУ, сближение с уровнями доходов экономик ЕС будет происходить за счет роста реального ВВП и укрепления реального обменного курса.

Успешная реализация благоприятного сценария восстановления Украины и приток иностранных средств на начальном этапе может привести даже к временному перегреву экономики и соответствующему увеличению темпов роста потребительских цен. При этом сценарии НБУ будет сохранять более жесткую по сравнению с умеренным сценарием монетарную политику для сдерживания инфляции.

Примеры стран ЕС

Как отмечается в отчете, перспектива членства в ЕС начинает стимулировать экономическую активность еще за несколько лет до фактического обретения этого статуса благодаря "эффекту ожидания". В частности, в странах Центральной и Восточной Европы, присоединившихся к ЕС в 2004 году, уровни производительности труда и ВВП на одного человека в 2003 году были в среднем почти на 10% выше, чем если бы не было возможности вступления.

Стимулы для экономического роста создавали фактическое выполнение требований для вступления в ЕС. Однако влияние было неоднородным в разрезе стран: высшая степень открытости торговли и финансовой интеграции усиливала выгоды от членства. Другие исследования свидетельствовали о положительных результатах, прежде всего, в долгосрочной перспективе. В то же время благодаря росту инвестиций в первые годы после вступления закладывалась основа для дальнейшего экономического роста, как, например, в Хорватии, говорится в обзоре.

Конвергенция стран ЦВЕ опиралась на приток прямых иностранных инвестиций, улучшение экономической свободы, системную трансформацию институтов, а также финансирование ЕС, направленное на поддержку реформ. Хотя объем последнего в большинстве своем не превышал 1% ВВП, в отличие от структурных фондов, доступных после поступления. Приток ПИИ в страны-кандидаты, в том числе из тогдашних членов ЕС, играл большую роль в условиях проведения реформ и приватизации, отметили в НБУ.

Реформы в Украине

Повышение уровня производительности экономики положительно связано с качеством государственных институтов и верховенством права. Исследователи отмечают слабую судебную систему как основной тормоз экономического роста в Украине. Полноценные реформы, в частности перезапуск судебной системы, могут приблизить темпы роста реального ВВП к 7% годовых.

"Иностранные инвесторы определили коррупцию, отсутствие доверия к судебной системе и монополизацию рынка олигархами в Украине как три основных препятствия для инвестиций. Уменьшение коррупции и укрепление верховенства права положительно повлияет на другие сферы деятельности", - говорится в обзоре.

Развивающиеся страны догоняют более развитые страны за счет торговли с ними и притока иностранных инвестиций. Открытые экономики становятся более производительными благодаря специализации, участию в глобальных цепях поставок и импорту передовых технологий. Сближению с более развитыми странами способствует производство товаров с более высокой степенью обработки, хотя этот процесс значительно медленнее в экономиках с высокой занятостью в с/х.

Стабильная макроэкономическая среда способствует частным инвестициям и инновациям, ускоряет сближение с более развитыми странами и усиливает влияние других факторов роста производительности. Стабильность связана с низкой инфляцией и низким спредом обменного курса на черном рынке.

"Приоритет ценовой стабильности в мандате НБУ является важным условием успешной европейской интеграции", - отмечаются в обзоре.

ВВП Украины

Напомним, НБУ оценил рост реального ВВП Украины за 2023 год на уровне 5,7%. По прогнозу центробанка, в 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

По прогнозу НБУ, в последующие годы рост экономики ускорится благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, внедрению евроинтеграционных реформ. В 2025 и 2026 годах рост составит 5,8% и 4,5% соответственно.