НБУ обновляет гривны: какие банкноты будут изыматься с 1 ноября

Национальный банк Украины изымает из обращения некоторые банкноты номиналом в 50 и 200 гривен. Рассчитываться можно будет только деньгами, выпущенными после 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ).
С 1 ноября 2024 года Национальный банк Украины приступит к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца (2003–2007 годов) на современные банкноты. Это касается банкнот, выпущенных в 2014 году и позже.
Украинцам не придется специально обменивать старые банкноты, они будут оставаться действительными платежными средствами. Однако банки перестанут выдавать банкноты старого образца через кассы, а Нацбанк будет постепенно изымать их из обращения для дальнейшей утилизации.
Целью этого процесса является повышение качества наличных денег в обращении и переход на современные, более защищенные банкноты. Это уже завершающий этап замены старых банкнот в Украине, который не повлияет на обычные наличные расчеты.
Ранее Национальный банк уже изымал из обращения банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 100 и 500 гривен старого образца.
Ранее мы рассказывали, что коллекционирование бумажных денег, известное как бонистика, становится все более популярным в Украине. РБК-Украина писало, некоторые редкие купюры украинской гривны могут стоить в сотни раз больше своей номинальной стоимости. Исследование показало, что на цену купюр влияют различные факторы, такие как их редкость, сохранение и историческая ценность.
Также мы рассказывали, что в начале нынешнего года в Украине больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 гривен, составлявших 28,3% от общего количества, а также монет номиналом 10 копеек – 28,2%. В 2023 году самый большой прирост среди банкнот наблюдался у номинала 1000 гривен, количество которых выросло на 62,3%.
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