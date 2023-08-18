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НБУ обновил порядок обмена валют

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Украина, Пятница 18 августа 2023 13:48
НБУ обновил порядок обмена валют Фото: НБУ внес изменения в порядок обмена валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины с 19 августа внес изменения в порядок проведения отдельных операций в иностранной валюте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Во-первых, расширен перечень информации, которая должна размещаться в доступном для клиентов месте:

  1. Информацией о юридическом лице - банке или небанковском учреждении, с указанием местоположения, номера телефона или номера телефона "горячей линии", адреса электронной почты, ссылки на интернет-страницу для представления обращений клиентов в банк, небанковское учреждение;
  2. Контактной информацией НБУ с указанием местопребывания, номера телефона универсальной "горячей линии", адреса электронной почты, ссылки на страницу обращений в НБУ.

"Указанные изменения будут способствовать лучшему информированию клиентов о контактах для обращений в случае возникновения спорных/конфликтных ситуаций или для информирования о нарушениях в ходе валютно-обменных операций", - говорится в сообщении.

Во-вторых, физическим лицам-нерезидентам предоставлена возможность получать на текущие счета в гривнах средства, уплата которых предусмотрена условиями гражданско-правовых договоров. Это связано с соответствующими изменениями в законодательстве Украины.

Напомним, НБУ с июля 2022 г. запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

В мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

НБУ ввел ряд мер по решению проблемы. В частности, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор будет штрафовать и лишать лицензий обменные пункты за невыполнение требований.

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