НБУ ожидает повышения тарифов на коммуналку в Украине: когда это может произойти

"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут", - говорится в документе.

Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в последующие годы.

"В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года", - заявили в НБУ.

В НБУ отметили, что неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции. Дальнейшая отсрочка решений по их повышению обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать дисбалансы, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.