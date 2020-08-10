ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ зобов'язав усі банки приймати значно зношені банкноти

Понеділок 10 серпня 2020 11:46
НБУ зобов'язав усі банки приймати значно зношені банкноти
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Приймати зношені банкноти будуть не тільки уповноважені банки

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України. Постанова набирає чинності з 1 вересня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, регулятор "визначив, що приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження до центрального банку можуть не лише уповноважені банки, але й усі інші українські банки".

Крім того, регулятор поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються вилучення і передавання сумнівних банкнот для проведення досліджень до НБУ, а також вилучення та передавання банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів.

Також НБУ уточнив визначення низки ознак зношення та пошкодження банкнот.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилося порівняно з 1 січня.

Нагадаємо, що на сьогодні чотири банки, а саме: АТ "Ощадбанк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "ПУМБ" мають статус уповноваженого банку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Національний банк Українибанкибанкнота
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся