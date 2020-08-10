НБУ зобов'язав усі банки приймати значно зношені банкноти

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Приймати зношені банкноти будуть не тільки уповноважені банки

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України. Постанова набирає чинності з 1 вересня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, регулятор "визначив, що приймати і передавати значно зношені банкноти для дослідження до центрального банку можуть не лише уповноважені банки, але й усі інші українські банки".

Крім того, регулятор поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки і які стосуються вилучення і передавання сумнівних банкнот для проведення досліджень до НБУ, а також вилучення та передавання банкнот, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спецпристрій для зберігання цінностей, до правоохоронних органів.

Також НБУ уточнив визначення низки ознак зношення та пошкодження банкнот.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилося порівняно з 1 січня.

Нагадаємо, що на сьогодні чотири банки, а саме: АТ "Ощадбанк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "ПУМБ" мають статус уповноваженого банку.