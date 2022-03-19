ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У НБУ пояснили відсутність валютної паніки, незважаючи на війну

Новость на русском →
Україна, Субота 19 березня 2022 08:03
У НБУ пояснили відсутність валютної паніки, незважаючи на війну Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відсутність паніки на валютному ринку, незважаючи на війну, можна пояснити більшим запасом фінансової міцності в Україні. Крім того, у населення немає великої потреби купувати валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника Голови НБУ Сергія Ніколайчука "Forbes Україна".

"Так, масштаб викликів неспівставний навіть з 2014 роком, але з того часу були проведені серйозні реформи і в монетарній сфері, і в секторі банківського регулювання. Це дає суттєві плоди", - сказав він.

Крім того, у населення немає великої потреби купувати валюту на чорному ринку. Тим громадянам, які виїжджають за кордон, значно зручніше користуватися картками. Люди, що залишилися, також можуть задовольнити усі свої потреби за допомогою офіційної банківської системи, зазначив Ніколайчук.

За його словами, третій фактор - у НБУ зараз значно більше можливостей для того, щоб перекрити відтоки капіталу за кордон, ніж у 2014-му.

Як зазначається в публікації Forbes, на чорному ринку обміну валют курс долара наразі не надто сильно перевищує курс, зафіксований НБУ: 32-34 грн/долар проти 29,25 грн/долар.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня