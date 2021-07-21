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НБУ обговорив з Мінфіном США повернення активів збанкрутілих банків і співпрацю з МВФ, - Шевченко

Автор: РБК-Україна

Національний банк України провів зустріч з представниками Міністерства фінансів США, на якій були обговорені співпраця з МВФ, повернення активів збанкрутілих банків, загальна економічна ситуація в Україні, а також стан реформування ринку небанківських фінансових установ.

Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко у Facebook.

З боку Міністерства фінансів США у зустрічі взяли участь в.о. заступника міністра з міжнародних справ Енді Бокол і старший радник міністра Девід Ліптон.

В ході переговорів сторони обговорили реформування банківського сектора України, в тому числі закон про корпоративне управління, прийняття якого, за словами голови НБУ, було структурним маяком для програми МВФ.

"Ми сфокусовані на реалізації положень програми stand-by і продовжуємо взаємодію з місією для досягнення staff-level agreement", - заявив Шевченко.

НБУ є ініціатором створення робочої групи високого рівня щодо повернення активів збанкрутілих банків. Така група рішенням Кабміну була створена наприкінці лютого, і сьогодні вона координує діяльність з повернення активів, в тому числі і ПриватБанку.

"Дотримання фінансовим сектором України вимог міжнародних стандартів і українського законодавства в сфері AML/CFT, санкційного законодавства є одним з пріоритетів в роботі Національного банку", - зазначив Кирило Шевченко.

Виходячи з цього, НБУ відновить співпрацю з Організацією з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США.

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