НБУ оновив перелік соціально важливих платіжних систем

Національний банк України визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні. До них НБУ установлює посилені вимоги.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За даними НБУ, на сьогоднішній день єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і в попередні роки, залишається система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.
Перелік платіжних систем, що увійшли до категорії соціально важливих платіжних систем в Україні, не зазнав змін порівняно з 2019 та 2018 роками.
Статус соціально важливих платіжних систем підтвердили п’ять платіжних систем:
Нагадаємо, через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2020 році здійснено 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% за сумою, ніж у 2019 році.
Відзначимо, Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23/7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.