НБУ оновив перелік соціально важливих платіжних систем

За даними НБУ, на сьогоднішній день єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і в попередні роки, залишається система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Перелік платіжних систем, що увійшли до категорії соціально важливих платіжних систем в Україні, не зазнав змін порівняно з 2019 та 2018 роками.

Статус соціально важливих платіжних систем підтвердили п’ять платіжних систем: