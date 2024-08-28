НБУ ограничивает переводы с карты на карту. Эксперт указал на нюансы и есть ли лимиты для волонтеров

"Абсолютное большинство клиентов не почувствует этого ограничения", - сказал он.

По его словам, оно достаточно простое - полгода ограничивается сумма по использованию карт, этот лимит действует в рамках одного финансового учреждения.

"Если вы клиент нескольких банков, то по сути, в рамках каждого отдельного рассчитывается этот лимит, они не пересекаются, не накладываются. Соответственно, это расширяет возможности людей на выполнение транзакций", - добавил Глинский.

Как отметил эксперт, кроме того, не ограничиваются входящие операции. "Ограничение касается именно перечисления средств. Не ограничивается количество таких операций. И это снимает вопрос относительно людей, которые приобщаются к большому количеству сборов. Никаких препятствий", - сказал он.

Кроме того, относительно небольшое количество украинцев, которые имеют большие доходы и состояние и могут перечислять большие суммы, могут это делать без учета ограничений, если перечисляют на реквизиты IBAN.

"О волонтерах. Чтобы эта деятельность не страдала, НБУ предусмотрел для банков обязанность разработать определенные правила, по которым банки будут определять деятельность клиентов как волонтерскую и вправе при этом не применять к этим клиентам данное ограничение. Это должно снять потенциальное препятствие для законной волонтерской деятельности", - констатировал Глинский.

Ограничение НБУ

Напомним, Национальный банк Украины вводит с 1 октября лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P).

Как отметили в НБУ, лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.

В НБУ объясняют, что "дропы" – это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств. В целом по системе речь идет о десятках тысяч "спящих" и уже активных счетов.