НБУ ограничит переводы с карты на карту уже на этой неделе, - Пышный

Национальный банк Украины уже на этой неделе планирует ввести ограничения на количество и сумму переводов с карты на карту (p2p-переводов).
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Экономическая правда".
"Я думаю, что сейчас мы финализуем окончательное решение, а следующую неделю (с 12 по 18 августа, – ред.) будем рассматривать его на правлении", – сказал он.
Как отметил Пышный, после анонса в мае ограничений "мы вызвали просто шквал критики и непонимания в свою сторону".
По его словам, часть времени посвятили коммуникации с волонтерской средой.
"Мы провели с волонтерами несколько встреч, собрали обратную связь. Показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы. Градус обсуждения снизился. Это значит, что мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал", – добавил он.
Пышный сообщил, что для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство.
"Итак, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии. То, что "дропы" являются бедой для государственного бюджета - это факт. Думаю, что это очень материальные суммы, которые можно направить в бюджет, если будем настойчивы и успешны в этом вопросе", - сказал Пышный.
Напомним, НБУ дорабатывает проект решения, предусматривающий лимиты на выходные операции "с карты на карту". Обсуждается вариант лимитов - не более 30 операций и до 100 тысяч гривен в месяц в одном банке.
НБУ объяснил введение лимитов опасным ростом использования карточных счетов для проведения транзитных операций с целью легализации доходов, полученных незаконным путем.
"Мы увидели, что украинцы предоставляют свои карточки в аренду. Вы отдаете свою карту в аренду преступникам, наркодилерам, тем, кто обеспечивает работу незаконных казино и по вашей карте происходят расчеты, а вы на самом деле не имеете к тому никакого отношения", - заявлял Пышный в мае.