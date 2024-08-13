НБУ ограничит переводы с карты на карту уже на этой неделе, - Пышный

"Я думаю, что сейчас мы финализуем окончательное решение, а следующую неделю (с 12 по 18 августа, – ред.) будем рассматривать его на правлении", – сказал он.

Как отметил Пышный, после анонса в мае ограничений "мы вызвали просто шквал критики и непонимания в свою сторону".

По его словам, часть времени посвятили коммуникации с волонтерской средой.

"Мы провели с волонтерами несколько встреч, собрали обратную связь. Показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы. Градус обсуждения снизился. Это значит, что мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуницировал", – добавил он.

Пышный сообщил, что для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство.

"Итак, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы к соответствующему решению и дискуссии. То, что "дропы" являются бедой для государственного бюджета - это факт. Думаю, что это очень материальные суммы, которые можно направить в бюджет, если будем настойчивы и успешны в этом вопросе", - сказал Пышный.