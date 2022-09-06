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НБУ забезпечить українські банки готівковою валютою

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 15:28
НБУ забезпечить українські банки готівковою валютою Фото: НБУ підкріпить каси банків готівковою валютою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк вирішив провести 7 вересня інтервенції для забезпечення українських банків доларами. Це необхідно через нестачу готівкової валюти.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі ПриватБанку.

"Національний банк України 06/09/22 оголосив, про підтримання українських банків готівковою валютою. Вже Завтра 7 вересня НБУ проведе валютну операцію з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою (долар США)", - йдеться в повідомлені.

Як зазначили в прес-службі, сьогодні українські банки мають певні складнощі з логістикою та доставкою готівкової валюти, водночас "ПриватБанк має достатньо резервів для задоволення потреб кожного клієнта".

Як повідомляло РБК-Україна, влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону, різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.

Нагадаємо, востаннє НБУ проводив інтервенції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою під час так званої "пандемії" COVID-19 навесні 2022 року.

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