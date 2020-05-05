НБУ забезпечив половину доходів держбюджету за квітень

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Відносно низький дефіцит бюджету у квітні пояснюється одним платежем від НБУ

У квітні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 90,9 млрд грн, з яких майже 43 млрд грн надійшло від Національного банку, який перерахував до державного бюджету частину свого прибутку за минулий рік. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, у цілому місячний розпис доходів за загальним фондом державного бюджету виконано на 84,3%, за підсумками січня-квітня 2020 року - на 86,1%.

За даними прес-служби, у квітні податок на доходи фізичних осіб та військовий збір становили - 8,5 млрд грн; податок на додану вартість - 7,7 млрд грн (сальдо), акцизний податок з вироблених в Україні товарів - 5,9 млрд грн. Крім того 19,6 млрд грн надійшло до загального фонду держбюджету у вигляді митних платежів. Одночасно відшкодування ПДВ становило 12 млрд грн.

За оперативними даними Державної казначейської служби, видатки за загальним фондом державного бюджету за 4 місяці 2020 року становили 308,9 млрд грн, або 87,5% від розпису звітного періоду.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2020 року становили 108 млрд грн, або 84,1% від запланованих на цей період.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2020 року склали близько 71,3 млрд грн (81,8% плану), платежі з обслуговування - 41,1 млрд грн (94,2% плану), повідомили в Мінфіні.

Нагадаємо Національний банк України 1 квітня 2020 року перерахував 42,72 млрд грн свого прибутку за минулий рік до державного бюджету України. Цьогоріч за узгодженням із Міністерством фінансів України було вирішено перерахувати до державного бюджету відразу всю суму прибутку Національного банку. Раніше НБУ перераховував до держбюджету прибуток декількома траншами.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної казначейської служби України. доходи державного бюджету України за квітень 2020 року становив 103,9 млрд грн, що на 11,6% або на 13,6 млрд грн менше плану (117,6 млрд грн).