НБУ незаконно почав ліквідацію банку "Фінансова ініціатива", - Бахматюк

Національний банк незаконно почав процедуру ліквідації банку "Фінансова ініціатива". Про це заявив власник банку Олег Бахматюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

Зокрема, у Бахматюка вважають, що Національний банк пішов на порушення чинного законодавства, почавши ліквідацію банку "Фінансова ініціатива". По справі цього банку вже є рішення Окружного адміністративного суду Києва 826/11415/16 і воно вступило в законну силу після його перегляду Шостим апеляційним адміністративним судом 17 квітня 2019. Відкриття справи про ліквідацію банку тому є грубим порушенням чинного законодавства, вважає бізнесмен.

У Бахматюка вважають, що Нацбанк пішов на такі дії як відповідь на гучні заяви про економічну політику НБУ, яка призвела до стагнації банківського сектору країни. Також заявлено теза:

"Люди, які на сьогоднішній день керують Національним банком, абсолютно не є самостійними, і ними досі керує Валерія Гонтарева, незважаючи на втечу в Лондон. Про упередженість Валерії Гонтаревої, крім усього іншого, говорить хоча б той факт, що єдиний суд, який стосувався знищення банків, вона особисто відвідала - це був суд з банку "Фінансова ініціатива". Інші суди Валерія Гонтарева ігнорувала", - йдеться у заяві.

Також прес-служба Бахматюка висловила стурбованість, що в Україні досі не дала політичної та юридичної оцінки роботи Нацбанку, яка де-факто призвела до повної відсутності кредитування реального сектора економіки і запобігання появи точок зростання". Разом з тим, висловлена впевненість, що діям Нацбанку і чиновників буде дана історична оцінка.

"Але люди, які керують Національним банком, повинні чітко усвідомити, що ера їх безкарності пройшла. І якщо прикриватися зовнішніми інвесторами або національними інтересами - все одно правда має право на життя", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі заявляють, що впевнені в доведенні до банкрутства банку "Фінансова ініціатива" "чисто по примхи і бажання його знищити". Висловили впевненість, що такі дії - це приклад неорганізованості і невміння провести нормальні переговори, а такі наміри Олег Бахматюк завжди декларував.

Разом з тим, в прес-службі надеюстся, що рішення Нацбанку про ліквідацію банку "Фінансова ініціатива" буде оцінено правоохоронними органами. І також будуть оцінені всі інші кроки, які були перед тим зроблені Валерією Гонтаревою і правлінням НБУ щодо ліквідації банків в 2015 році.

У заяві йдеться, що Бахматюк буде звертатися в суд, так як вважає рішення незаконним і робить це також для відновлення справедливості та покарання винних за законом.