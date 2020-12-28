НБУ трохи підвищив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлений на такому рівні: 28,3668 гривень за 1 долар (+0,0121 грн). При цьому курс долара на 28 грудня становить: 28,3547 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження на 10 копійок.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 28 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 28,31 гривень за долар, курс купівлі до 28,29 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 34,62 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, до кінця року курс може залишитися близько рівня 28,20 гривень за долар.