НБУ назвал количество вкладов на суму свыше 600 тысяч гривен в банках Украины

По состоянию на 1 декабря 2024 года в 62 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 69,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 347 млрд гривен. Из них 355 тысяч были на суму свыше 600 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом:
Напомним, весной 2022 года в Украине приняли закон о гарантиях для физлиц и ФОПов всей суммы вкладов во время войны.
Через три месяца после окончаний военного положения гарантированная сумма депозитов составил 600 тысяч гривен.
При этом большая часть средству украинцев размещена в государственных банках. По состоянию на 1 декабря рейтинг возглавляет ПриватБанк.
В государственном ПриватБанке было 24,0 млн вкладчиков, которые хранили 507, млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 13,0 млн вкладчиков, сума - 208,3 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 9,0 млн вкладчиков, сума - 100,4 млрд гривен.