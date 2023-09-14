В НБУ назвали сумму потерь Украины от запрета на импорт зерна странами Восточной Европы
Национальный банк Украины прогнозирует сокращение валютной выручки аграриев до конца 2023 года примерно на 600 млн долларов из-за введения странами Восточной Европы запрета на импорт продовольствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николаевчука на брифинге, который транслировался на Youtube .
"В своем июльском макроэкономическом прогнозе мы оценивали потери от запрета экспорта в соседние страны агропромышленной продукции примерно в 600 млн долларов. Сейчас эта оценка остается более или менее актуальной", - сказал он.
По его словам, НБУ видит, что украинские экспортеры в третьем квартале 2023 достаточно эффективно использовали альтернативные каналы поставок. "Мы ожидаем, что они и дальше смогут использовать эти альтернативные поставки в случае, если после 15 сентября у нас не произойдет отмена этого запрета", - добавил Николайчук.
Замглавы НБУ отметил, что есть и дополнительные риски, связанные с обстрелами портов на Дунае. "Это формирует большой риск. Пока эти обстрелы не отражались на объемах поставок, но мы понимаем, что могут быть риски", - сказал он.
"Также у нас есть и хорошие новости, связанные с тем, что мы видим высокую вероятность того, что прогноз зерновых, других агропромышленных культур будет выше в этом году, чем мы это закладывали в июле", - сообщил Николайчук и добавил, что это дополнительные валютные поступления.
Напомним, запрет ЕС на ввоз украинской аграрной продукции в пять стран Восточной Европы действует до 15 сентября. Польша готова единолично продлить запрет, из-за чего Украина подаст в арбитраж.
НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны. По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".