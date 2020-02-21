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В НБУ назвали терміни для відновлення іпотечного кредитування

Новини » Фінанси     21.02.2020 - 14:40
В НБУ назвали терміни для відновлення іпотечного кредитування
Фото: Катерина Рожкова (facebook.com/ekrozhkova)

Відновлення іпотеки не повинно створювати нових бульбашок

Відновлення іпотечного кредитування в Україні можливо у 2020 році. Про це сказала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю виданню "Топ-100"

Вона зазначила, що при цьому важливо не створити додаткових проблем, не дозволити з'явитися новим бульбашкам дисбалансів.

"Навіть у 2020 році у нас можливі прийнятні умови для того, щоб відновити повноцінне іпотечне кредитування. Ми як регулятор зробимо для цього все", - сказала Рожкова.

Але при цьому важливо не створити додаткових проблем, не дозволити з'явитися новому міхура дисбалансів. Це буде наш перший крок.

За її словами, в Україні зберігається високий потенціал в економіці. "Нам потрібно створити такі умови, при яких банки будуть готові давати, а позичальники в змозі брати кредити. Сьогодні ми разом з банками та страховими компаніями думаємо про те, як створити умови для експортерів та імпортерів, щоб вони могли відчувати себе впевненіше і комфортніше. Тому я вірю в те, що цей рік буде переломним для країни, в хорошому сенсі цього слова", - додала перший заступник глави НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) активізує роботу, необхідну для введення в другому півріччі 2020 року нового фінансового інструменту - процентного свопу з банками.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що у 2,7 рази більше, ніж за 2018 рік (22,3 млрд грн). За даними НБУ, доходи банків за 2019 рік зросли на 19,5% до 244,4 млрд грн, тоді як витрати - на 1,4% до 184,8 млрд грн. При цьому банки вдвічі скоротили відрахування в резерви (з 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

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