У НБУ назвали причини зростання курсу долара у вересні

Відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року. Це майже завжди призводить до збільшення попиту на валюту і зростання курсу долара до гривні.

Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Сологуб, з точки зору сезонних тенденцій на валютному ринку, "за винятком минулого року, який трошки специфічний вийшов, у всі роки до цього девальвація відбувалася у третьому кварталі".

За його словами, девальвація відбувалася іноді у вересні, іноді в серпні. "І насправді темпи були більше, ніж ті, які зараз ми бачимо у вересні. Там було десь 5% девальвації за місяць", - сказав він.

Коментуючи тенденції 2020 року, Сологуб зазначив:

"Я думаю, що в цьому році так вийшло: відновлення бізнес-активності у вересні співпало з тим, що люди почали думати, що у Нацбанку щось змінилося. Вони почали думати: "Раз нам восени потрібно буде купувати валюту, то давайте зробимо це зараз", і, відповідно, попит зріс. Можливо, хтось з боку пропозиції вирішив, що треба почекати пару тижнів і продати за високим курсом".

Нагадаємо, за даними НБУ, девальвація гривні у вересні 2020 року була викликана тим, що збільшився попит на валюту з боку імпортерів. Для згладжування коливань Національний банк України відновив інтервенції з продажу валюти.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що НБУ продовжує дотримуватися політики плаваючого валютного курсу, а курс гривні до долара буде рухатися в обидва боки в залежності від ситуації на ринку.