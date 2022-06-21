У НБУ назвали причину падіння ринкового курсу гривні до долара

"Протягом останніх тижнів, місяців, ми бачимо посилення девальваційного тиску. Ми бачимо збільшення обсягів інтервенцій НБУ для підтримки фіксованого обмінного курсу", - сказав він.

За його словами "насамперед це пов'язано із зростанням обсягів емісійного фінансування державного бюджету, на який змушений був піти НБУ з початку війни внаслідок того дефіциту, який утворився".

Ніколайчук нагадав, що НБУ вважає емісійне фінансування має відбуватися "залишковим принципом", а уряд та Мінфін повинні використовувати всі наявні механізми, щоб фінансувати дефіцит бюджету за рахунок офіційних зовнішніх та внутрішніх запозичень.

Нагадаємо, з початку війни Національний банк України вже профінансував держбюджет на 190 млрд гривень за рахунок купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).