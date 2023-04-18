В НБУ назвали причины улучшения ситуации на валютном рынке и укрепления гривны

"Предложение иностранной валюты на наличном сегменте растет в значительной степени благодаря аграриям, а в безналичном ее формируют аграрный комплекс и горно-металлургический", - сказал он.

Наличный рынок

Как отметил Гелетий, "ситуация в наличном сегменте валютного рынка действительно улучшилась". Спред между наличным и официальным курсом ощутимо снизился. В июне прошлого года он был на пиковых значениях и составил более 28%. Сейчас разница между наличным и официальным курсом находится в диапазоне 1-4%.

По его словам, произошло возвращение на рынок традиционного сезонного фактора - предложение валюты в наличном сегменте валютного рынка увеличилось благодаря продаже валюты со стороны аграрного сектора. "И собственно сезонность - один из признаков постепенного возвращения к нормальности. Поэтому, действительно, рынок сейчас более сбалансирован, и требует меньших объемов интервенций со стороны НБУ", - добавил он.

Гелетий считает, что нормализация произошла, прежде всего, благодаря приспособлению экономики к условиям войны, ритмичному поступлению международной помощи от партнеров и продлению "зернового соглашения".

"Безусловно, существенно повлияли и меры по урегулированию игорного бизнеса. Это способствовало предотвращению непродуктивного оттока капитала из Украины. Плюс начали улучшаться курсовые ожидания, в том числе благодаря отказу от эмиссионного финансирования дефицита бюджета", - сказал он.

Также положительно влияли и калибровка валютных ограничений, и использование новых депозитных продуктов с безналичной покупкой валюты и валютным хеджингом. "Определенное влияние оказали и наши вербальные интервенции о планах вернуться к смягчению ограничений, в том числе генерирующих проблему множественности курсов", - добавил замглавы НБУ.

Безналичный рынок

Как отметил Гелетий, также наблюдается улучшение ситуации на безналичном рынке. Чистый спрос на безналичные операции клиентов и объемы покупки банками иностранной валюты в позицию уменьшились. "Если мы сравниваем март - апрель с январем - февралем, то речь идет о снижении на 79% и 40% соответственно", - сказал он.

В среднем объем операций между банками без НБУ вырос до 50 млн долларов в день в апреле по сравнению, например, с 23 млн долларов в день в январе.

"На 1 апреля мы достигли наибольшего объема резервов за 11 лет - это 31,9 млрд долларов. Безусловно, это усиливает способность НБУ балансировать рынок за счет интервенций", - добавил Гелетий.

Напомним, за последние два месяца курс доллара на наличном рынке упал примерно на 2 гривны с 40 до 38 гривен. Эксперты прогнозируют стабилизацию курса на этом уровне. Курс вряд ли упадет до официального уровня 36,6 гривен за доллар.