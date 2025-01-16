В НБУ назвали основания для остановки банковских операций

Банки могут останавливать операции клиентов в случае поступлений крупных сумм средств на счета клиентов. Они требуют объяснений и подтверждающих документов.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью .

Как отметила Рожкова, ограничения касаются тех предпринимателей или тех игроков реального сектора экономики, которые пытаются оптимизировать собственное налогообложение, пытаются заработать больше, а отдать меньше.

По ее словам, эти предприниматели создают ФЛП, но не открывают счет ФЛП, а пользуются счетом физического лица.

"Потом на этот счет физического лица начинают приходить какие-то деньги, и банк не понимает, откуда. Если ты или нигде не работаешь, или там работаешь и у тебя официальная зарплата минимальная, в таких случаях банки действительно останавливают операции и требуют объяснений и подтверждающих документов", - сказала она.

Рожкова отметила, что это "постоянная жизненная история". "Так бизнесмен пытается заработать больше, и меньше потратиться, так чтобы иметь большую прибыль, а государство хочет, чтобы бизнесмен или бизнес и поделился до того уровня, до которого государство считает, что он должен поделиться. И в этом постоянный поиск справедливости. Да это правда, но знаете, мне кажется, что сейчас особенно сейчас это не время для поиска справедливости", - заявила первый заместитель председателя НБУ.

По ее словам, сейчас, когда мы имеем очень большой дефицит бюджета, вызванный тем, что огромные объемы денег идут на поддержку нашей обороноспособности, "мне кажется, нам всем стоит остановиться начать платить налоги так, как это нужно".

"И возможно, это в свою очередь расширит налоговую базу, и когда-то в перспективе мы придем к тому, что государство начнет не снижать налоговую нагрузку", - сказала Рожкова.