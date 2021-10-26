У НБУ назвали голову причину зміцнення гривні до долара

Як зазначив Ніколайчук, додатковий вплив мали високі врожаї. Зміцнення гривні зумовлювали також зростання обсягів грошових переказів з-за кордону та експорту ІТ-послуг, які за 8 місяців поточного року зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19% та на 32% відповідно.

Коментуючи дії НБУ, який незважаючи на скорочення планових щоденних обсягів інтервенцій із купівлі валюти на міжбанку до 5 млн доларів, в окремі дні викуповував значно більші суми, Нколайчук сказав: "Важливо розібратися, з якою метою НБУ здійснює інтервенції на міжбанку. Однією з них є поповнення резервів. Дійсно, з серпня плановий викуп НБУ на міжбанку з метою поповнення резервів установлено на рівні 5 млн доларів (раніше - 20 млн доларів). Водночас ще однією метою інтервенцій Національного банку є згладжування надмірних коливань на ринку".

За його словами, політика НБУ плаваючого курсоутворення залишається незмінною. "Ми даємо змогу ринку визначати напрям руху курсу гривні й одночасно намагаємося уникнути ситуації, коли ця зміна є надто різкою, згладжуючи надмірні коливання інтервенціями. Ситуація, що склалася в жовтні, була саме такою. Тож ми збільшили викуп валюти саме з метою уникнення різких коливань. Так, з початку жовтня, тобто за 10 робочих днів, ми купили більше 600 млн доларів", - зазначив Ніколайчук.

Відповідаючи на питання, чи бачить НБУ потребу в збільшенні планового обсягу викупу валюти на міжбанку для поповнення резервів, Ніколайчук заявив: "За нашими оцінками, на прогнозному горизонті резерви перебуватимуть на рівні близько 30-31 млрд доларів. Навіть з урахуванням запланованих виплат Національним банком за кредитом Міжнародного валютного фонду в наступному році ми очікуємо, що наш рівень резервів є цілком адекватним. Наша стратегія валютних інтервенцій та параметри, яких ми дотримуємося під час проведення інтервенції, відповідають таким прогнозам щодо резервів".

За його словами, за підсумками 2021 року резерви становитимуть близько 31 млрд доларів. "Очікується, що до кінця року Україна отримає транш від МВФ у розмірі близько 700 млн доларів. Крім того, ми закладаємо у наші прогнози другий транш за лінією макрофінансової допомоги від ЄС (600 млн євро) та кредит від Світового банку (350 млн доларів). Також ми прогнозуємо, що Міністерство фінансів залучить кошти через розміщення єврооблігацій", - зазначив Ніколайчук.