НБУ назвав найпопулярніші методи шахрайства з платіжними картками

Фото: платіжна картка (прес-служба НБУ)

Шахраї активізувалися під час карантину

Найпопулярнішим видом шахрайства з платіжними картами в Україні залишається соціальна інженерія та телефонне шахрайство. Під час карантину зросла частка безготівкових операцій.

Про це заявив департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Олексій Шабан, повідомляє прес-служба НБУ.

Шабан нагадав про необхідність бути обачними та нікому і ніколи не повідомляти свої персональні дані, ПІН-коди до платіжних карток, три цифри на звороті карти - cvv-код, строк дії картки, паролі, в тому числі одноразові SMS від банків та будь-яку іншу інформацію стосовно рахунків.

Треба також пам’ятати таке важливе правило: якщо ви самостійно нічого не доручали банку, ніхто з банку вам ніколи не телефонуватиме з проханням щось уточнити або надати інформацію нібито для розблокування картки.

"Якщо ви отримали такий дзвінок - нібито від банку або служби безпеки, та хоч від Національного банку - це 100% шахраї. Відразу припиняйте таку розмову", - додав Шабан.

Як зазначив директор департаменту НБУ, весною, через поширення коронавірусу, шахраї застосували новий сценарій - вони інформують громадян про нібито нараховану їм компенсацію від держави та під цим приводом випитують персональну інформацію й реквізити карток.

Відзначимо, за даними НБУ, сума збитків від незаконних дій із платіжними картками у 2019 році становила 0,0042% від загального обсягу всіх операцій із платіжними картками, що більш ніж у два рази менше, ніж у 2018 році - 0,0092%.

Нагадаємо, під час карантину, запровадженого для громадян у березні, в Україні активізувалися шахраї, які масово розсилають СМС-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати нібито "державну допомогу".