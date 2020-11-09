ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ назвав найпопулярніші банкноти і монети

Київ, Понеділок 09 листопада 2020 13:33
НБУ назвав найпопулярніші банкноти і монети
Фото: гаманець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кількість монет і банкнот в гаманцях збільшується

За станом на 1 жовтня 2020 року на одного українця припадає 71 банкнота, а розмінних і обігових монет, які є засобом платежу, - 187. На початку року ці цифри були: 70 банкнот і 182 монети відповідно.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за кількістю, як і раніше, в готівковому обігу найбільше знаходиться 200-гривневих банкнот - 685,1 млн штук (23,1% від усієї кількості банкнот в обігу) і монет номіналом 10 копійок 3915,3 млн штук (29% від усієї кількості монет в обігу).

НБУ назвав найпопулярніші банкноти і монети

Нагадаємо, Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони по мірі зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.

Зазначимо, Національний банк України виводить з обігу монети номіналом 25 копійок і всі банкноти гривні старих зразків, випущені до 2003 року. Ці гроші перестали бути засобом платежу з 1 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Національний банк УкраїниналичныеГривня

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся