НБУ назвав періоди пікових виплат за зовнішнім боргом в найближчі 1,5 року

За даними НБУ, в третьому-четвертому кварталі 2021 року уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 11,461 млрд доларів, з яких 8,980 млрд доларів - основна сума боргу, 2,480 млрд доларів - відсотки.

Пікові виплати припадають на III квартал 2021 року - 5,932 млрд доларів. У IV кварталі треба повернути 5,529 млрд доларів.

До кінця року Україна повинна повернути 857 млн доларів Міжнародному валютному фонду, в т.ч. 122 млн доларів відсотків. Також необхідно виплатити 15,544 млрд гривень нерезидентам, які володіють українськими ОВДП.

bank.gov.ua

Згідно з планом, уряд, центральний банк, підприємства і банки за 2022 рік повинні виплатити 15,453 млрд доларів, в т.ч. в першому кварталі - 4,393 млрд доларів, в четвертому кварталі - 4,789 млрд доларів.