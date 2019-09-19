НБУ назвав обсяг першого випуску банкноти номіналом 1000 гривень

Національний банк України (НБУ) планує надрукувати 5 млн штук банкнот найвищого номіналу 1000 грн. Про це на брифінгу сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зайвенко зазначив, що подальші випуски будуть здійснюватися по мірі замовлення від комерційних банків.

"Ми плануємо перший випуск 5 млн штук банкнот перший випуск", - сказав.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір - блакитний.

На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського, якого обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки - геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної в 1918 році. На зворотному боці надруковано зображення будинок президії Національної академії наук України.

За даними НБУ, у готівковому обігу в Україні на 1 липня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, в тому числі банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) і монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).