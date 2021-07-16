НБУ назвав найбільш популярні банкноти та монети

За даними НБУ, другою за поширеністю була банкнота номіналом 500 гривень (638,7 млн штук або 21,7,7%).

Найбільш поширеною була монета номіналом 10 копійок (3,989 млрд штук або 29,0% від монет в обігу).

Найменше у готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (73,8 млн шт. або 2,5% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет - номіналом 10 гривень (48,2 млн шт. або 0,4% від загальної кількості монет в обігу).

Крім того, в обігу залишається 452,1 млн шт. "золотистих" одногривненвих монет. Вони поки що є дійсним платіжним засобом, ними можна вільно розрахуватися, але поступово НБУ виводить їх з обігу. Тобто ті "золотисті" одногривневі монети, що під час інкасації потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад в обіг. Поступово у обігу їх ставатиме дедалі менше. Натомість їхнє місце займатимуть відповідні "сріблясті" обігові монети.