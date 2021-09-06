RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад півмільйона гривень

Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 серпня 2021 року в 71 банку-учаснику фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48,2 млн вкладів на суму 624,7 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за сумами вклади розподіляються наступним чином:

  • до 10 гривень - 18,7 млн на суму 23,3 млн гривень,
  • від 10 гривень до 100 тисяч гривень - 28,2 млн на суму 153,6 млрд гривень,
  • від 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень - 604,3 тисяч на суму 87,6 млрд гривень,
  • від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень - 438,1 тисяч на суму 124,8 млрд гривень,
  • понад 500 тисяч гривень-156,8 тисяч на суму 258,7 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України