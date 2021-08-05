ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад 200 тисяч гривень

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 серпня 2021 14:32
НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад 200 тисяч гривень Фото: майже 600 млн українців зберігають у банках депозити на суму понад 200 тисяч гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 липня 2021 року в 72 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, за сумами вклади розподіляються наступним чином:

  • до 10 гривень - 18,7 млн на суму 23,1 млн гривень,
  • від 10 гривень до 100 тисяч гривень - 28 млн на суму 157,2 млрд гривень,
  • від 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень - 611,6 тисяч на суму 88,7 млрд гривень,
  • від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень-441,6 тисяч на суму 125,7 млрд гривень,
  • понад 500 тисяч гривень-156,1 тисяч на суму 257,7 млрд гривень.

Таким чином, у банках зберігається 598 тисяч вкладів на суму понад 200 тисяч гривень. Загальна сума за цими вкладами становить 383,5 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Стала відома причина смерті Марчука
Стала відома причина смерті Марчука
DAILY
Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Знижуючи градус. Як Європа відмовляється від вугілля, нафти та газу і чого чекати Україні