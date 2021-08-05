НБУ назвав кількість банківських депозитів на суму понад 200 тисяч гривень
Фото: майже 600 млн українців зберігають у банках депозити на суму понад 200 тисяч гривень (bank.gov.ua)
Станом на 1 липня 2021 року в 72 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48 млн вкладів на суму 629,4 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, за сумами вклади розподіляються наступним чином:
- до 10 гривень - 18,7 млн на суму 23,1 млн гривень,
- від 10 гривень до 100 тисяч гривень - 28 млн на суму 157,2 млрд гривень,
- від 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень - 611,6 тисяч на суму 88,7 млрд гривень,
- від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень-441,6 тисяч на суму 125,7 млрд гривень,
- понад 500 тисяч гривень-156,1 тисяч на суму 257,7 млрд гривень.
Таким чином, у банках зберігається 598 тисяч вкладів на суму понад 200 тисяч гривень. Загальна сума за цими вкладами становить 383,5 млрд гривень.