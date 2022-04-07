НБУ назвав чотири найпоширеніші види шахрайства, які з’явилися під час війни

Як зазначила, Леся Войтицька, начальник управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності департаменту комунікацій НБУ, основні сценарії аферистів такі:

Фейкові оголошення про оренду житла або евакуацію.

Шахраї пропонують в оренду переселенцям житло в безпечних регіонах або перевезення з гарячих точок у безпечні місця. Просять внести передоплату на картку, а після отримання коштів зникають.

Фейкові SMS-розсилки про грошову допомогу в межах єПідтримки.

Шахраї розсилають SMS-повідомлення про грошову допомогу з текстом: "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" і далі йде посилання (за ним не можна переходити!).

Фейковий збір коштів на допомогу.

Шахраї роблять фейкові оголошення про збір грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії, використовуючи фото з інтернету. Або ж створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де буцімто можна переказати кошти на підтримку ЗСУ. Також зламують сторінки в соцмережах і від імені власників збирають кошти на амуніцію наче у зв’язку з відбуттям на фронт.

Фейкові оголошення про продаж військової амуніції.

Шахраї розміщують в інтернеті оголошення щодо продажу бронежилетів та інших товарів для військових. Отримавши передоплату, аферисти зникають. Або ж, що ще гірше, продають браковані бронежилети, які не захищають бійців від куль.