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У НБУ призначили директора одного з ключових департаментів

Автор: Олександр Білоус

Департамент відповідає за проведення валютних інтервенцій

Директором Департаменту відкритих ринків Національного банку України (НБУ призначений Олексій Лупін. Він обійняв цю посаду з 16 жовтня 2020 року за результатами відкритого конкурсного відбору.

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Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, до сфери компетенції директора Департаменту відкритих ринків належатиме, зокрема:

  • здійснення моніторингу, аналізу й прогнозування внутрішнього та зовнішнього фінансових ринків;
  • регулювання ліквідності банківської системи та проведення валютних інтервенцій;
  • управління міжнародними резервами тощо.

Департамент відкритих ринків входить до блоку "Ринкові операції", управління яким за вертикаллю підпорядкування здійснює заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Загалом у Національному банку Лупін працює з 1998 року. Із серпня 2020 року Лупін виконував обов’язки директора Департаменту відкритих ринків. До цього впродовж останніх шести років він працював начальником відділу операцій на фінансових ринках цього ж департаменту.

Нагадаємо, після призначення новим головою НБУ Кирила Шевченка з центробанку були звільнені більшість топ-менеджерів.

Зокрема, наприкінці серпня директор Департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко звільнився за власним бажанням.

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