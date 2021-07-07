ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні: названа причина

Новость на русском →
Київ, Середа 07 липня 2021 14:47
НБУ змінить дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні: названа причина Фото: Національний банк України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення змінити дизайн монет номіналом в 1 і 2 гривні і зробити їх більш зручними для використання. На такий крок в НБУ пішли після скарг українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови НБУ Олексія Шабана.

За його словами, фінансовий регулятор країни поки не розглядає оптимізацію Банкетно-монетного ряду. Однак в НБУ почули скарги українців на якість монет номіналів в 1 і 2 гривні. Прийнято рішення змінити їх вигляд.

"Єдине можу сказати, що ми почули скарги українців на якість монет 1 і 2 гривні. І зараз ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання, перш за все, для людей з проблемами зору і похилого віку. У цьому напрямку ми працюємо",- сказав Шабан в ході прес-брифінгу, пристосованого до старту всеукраїнської інформаційної кампанії з безпеки готівкових розрахунків.

Нагадаємо , в жовтні 2020 року НБУ активізував виведення з обігу паперових банкнот в 1 і 2 гривні. Замість них введені монети в 1 і 2 гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України монеты
NEWS
Стрілянина в Києві: всі деталі
Стрілянина в Києві: всі деталі
DAILY
Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні