НБУ дав прогноз щодо зниження депозитних ставок в банках

Національний банк прогнозує подальше зниження депозитних ставок у банках. До кінця року вони можуть впасти на 1 процентний пункт.

Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"По депозитах, можливо, є невеликий потенціал для зниження. Вони ще до кінця не відіграли зниження облікової ставки до 6%", - сказав він.

За його даними, дрібні банки залучають депозити під 11%, іноземні банки - під 5%.

"В різних банках поки по-різному платять. Ощадбанк нещодавно знизив ставки - у нього мало не 8%. Якщо брати річний гривневий депозит, то діапазон розкиду ставки десь від 5% до 11%. Але в цілому по системі, думаю, є потенціал ще в 100 базисних пунктів", - сказав він.

Відзначимо, директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський заявив, що на тлі зниження девальваційних очікувань і низької інфляції банки ще мають запас для зниження гривневих ставок за строковими депозитами.

Нагадаємо, за даними НБУ, в серпні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 9,4% річних, що на 0,3 в. п. нижче, ніж у липні (9,7%).