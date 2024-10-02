НБУ будет устанавливать курс гривны к иностранным валютам по-новому

По данным пресс-службы, представители рыночного блока НБУ провели очередную встречу с активными участниками денежного и валютного рынков.

НБУ презентовал участникам заседания план перехода на одну - ежедневную - корзину валют для установления официального курса.

В ходе заседания НБУ представил подходы к расчету нового индикатора валютного рынка – справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 час. Расчет будет производиться путем перемножения справочного курса доллара и среднего значения котировок BFIX доллар США/евро, рассчитанного с 10.30 до 12.00.

Также участники заседания обсудили изменения в методологии расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цене банковских металлов. Новая методология их учета, как ожидается, будет соответствовать методологии расчета нового индикатора – справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

Курс гривны

Напомним, официальный курс гривны по отношению к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке.

Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют. Официальные курсы валют публикуются ежедневно на сайте НБУ не позднее 15:30 дня расчета и вступают в силу на следующий рабочий день.

В настоящее время НБУ устанавливает курсы ежедневно для 33 валют. Еще для 24 валют НБУ устанавливает курсы ежемесячно.