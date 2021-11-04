НБУ більше не надаватиме розрахунків курсу долара до держбюджету: в чому причина

Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ пояснив, чому ця зміна є цілком логічною.

"Існування вимоги про надання курсового прогнозу НБУ для цілей бюджетного планування створює ризики хибного її сприйняття як "планового курсу в бюджеті", - зазначив він.

Лепушинський пояснив, що ані плану по обмінному курсу, ані відповідального за його реалізацію не існує. "За формування курсу гривні відповідають виключно ринкові сили: баланс між попитом і пропозицією. А НБУ виходить на валютний ринок лише для купівлі валюти для поповнення міжнародних резервів України (за умови сприятливої ситуації) та для згладжування різких рухів обмінного курсу", - сказав він.

"Тому вилучення цієї норми із закону повністю узгоджується з режимом плаваючого курсоутворення, який діє в Україні. Натомість передбачається, що НБУ та уряд і надалі проводитимуть взаємні консультації, зокрема щодо прогнозу основних макроекономічних показників, включаючи показники обмінного курсу", -додав Лепушинський.

Він пояснив, що обмінний курс - це невід’ємна складова будь-якого макроекономічного прогнозу. Зокрема, він міститься і в урядовому прогнозі, який використовується для підготовки проекту держбюджету. І, зважаючи на те, що прогнози Мінекономіки та НБУ відрізняються, враховуючи їх різні цілі, норма щодо надання конкретного прогнозу обмінного курсу з макроекономічного прогнозу НБУ була непотрібною.